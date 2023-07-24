После саммита НАТО в Вильнюсе Путин взбодрился и пошел на эскалацию, – МИД Литвы

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе, который проходил 11-12 июля, придал уверенность российскому диктатору Путину. По словам Министра, именно после этой встречи президент России пошел на эскалацию войны против Украины.

Ландсбергис также призвал страны-члены НАТО дать понять Путину, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против России.

Смотрите также Собирают армию в несколько сот дронов: Литва проводит акцию-подарок ко Дню Независимости Украины

В МИД Литвы высказались по поводу последних событий в Украине

Министр иностранных дел Литвы отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе Путин чувствует себя "достаточно ободренным". В частности, российский диктатор начал эскалацию, вышел из зерновой сделки, атаковал Одессу и дунайский порт.

После этого Ландсбергис подчеркнул, что НАТО решительно поможет Украине и показать, что она точно станет членом Альянса.

Мы должны сделать так, чтобы наша решимость помочь Украине одержать победу и членство в НАТО была лучше понятна,

– подчеркнул он.

В заключение он подчеркнул, что для стран-членов НАТО пора удвоить усилия по помощи и поддержке нашего государства.

Что известно о результатах саммита НАТО в Вильнюсе для Украины