В МИД России заявили, что Украина готовит теракт на ЗАЭС

На фоне новой вероятной техногенной катастрофы, которую может создать Россия, в Украине стали готовиться к последствиям подрыва ЗАЭС оккупантами. Однако сама страна-террористка видит в этом подготовку к "очередному теракту".

Об этом заявила в своем телеграмм-канале директор департамента информации МИД России Мария Захарова, пишет 24 Канал.

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Абсурдное обвинение России

Подготовка к теракту представительнице страны-оккупантки привиделись в том, что в Украине начались учения на случай аварии на ЗАЭС. А также в том, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Хотя такие меры, заметим, вполне логичны, ведь после подрыва Каховской ГЭС вполне вероятно, что россиянам "хватит мозгов" перейти от шантажа к настоящему терроризму и на ЗАЭС. Однако страна-террористка традиционно перед вероятным совершением нового преступления начала вопить и винить во всем наше государство.

После описания "ужасных" приготовлений Украины Захарова заявила: "Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!".

Страна-террористка уверяет, что не хочет ничего взрывать

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Заметим, что накануне 29 июня Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, что представители страны-агрессора начали выражать свое недовольство поставкой Украине оружия, они начали разбрасываться пустыми обещаниями относительно Запорожской АЭС.

Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, которое еще раз подтверждает на фоне инсинуаций представителей киевского режима, что намерений подорвать находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет,

– сказал постоянный представитель России Василий Небензя.

Также он цинично попросил международное сообщество и, в частности, генсека ООН "повлиять на Киев, чтобы он воздержался от провокаций на ЗАЭС".

И это при том, что сами оккупанты начали постепенно покидать территорию Запорожской атомной электростанции. По данным украинской разведки, одними из первых уехали трое сотрудников "Росатома", которые руководили действиями захватчиков. А другим работникам, имеющим контракты с вражеским "Росатомом", порекомендовали уехать до 5 июля.

Более того, в ГУР отметили, что оккупанты дали "рекомендации" сотрудникам на случай аварий. Они должны во всем винить Украину.

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