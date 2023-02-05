При Минобороны создадут общественный антикоррупционный совет: кто туда войдет

При Министерстве обороны Украины будет создан общественный антикоррупционный совет. Она позволит ведомству получать экспертизу от общественности.

При Минобороны образуют рабочую группу из активистов-антикоррупционеров. Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Минобороны позволит обществу контролировать публичные финансы

По словам Резникова, общественный антикоррупционный совет при Минобороны позволит министерству получать экспертизу от общественности. Министр подчеркнул, что во время военного положения очень важно закрывать доступ к определенной информации и при этом предоставлять возможность обществу контролировать публичные финансы.

Он добавил, что провел встречи с парламентскими комитетами, в ходе которых говорилось об обновлении законодательства. Депутаты планируют нормировать закупки в секторе безопасности и обороны таким образом, чтобы была защищена важная информация, но чтобы эти закупки стали более публичными.

В Министерстве обороны продолжается внутренний аудит по всем системам закупок

В ходе этой же пресс-конференции Резников сообщил, что в Минобороны продолжается проверка всех систем закупок.

Мы запустили внутренний аудит, проверяющий все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам февраля. Тогда уже будут заключения аудита по всему. Далее это будет положено на стол для принятия соответствующих решений,

– сказал Резников.

Также параллельно начался государственный аудит. Кроме того, Счетная палата Верховной Рады готова приступить к аудиту международной технической помощи. Резников отметил, что проведение такой проверки важно и для Украины, и для партнеров.

Вдобавок, по его словам, в МОУ продолжается реорганизация.

На сегодняшний день мы реорганизовали несколько подразделений Министерства обороны – это Главное управление имущества и ресурсов, Департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний-спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше,

– сообщил министр.

Также он напомнил, что при ведомстве создать Агентство по оборонным закупкам. Она уже работает и уже заключены первые контракты.

По закупке тылового обеспечения министр отметил, что этот путь пройден на 80%.

Мы успели зарегистрировать агентство, но у него еще нет кадрового наполнения, поэтому сейчас мы находимся на стадии поиска людей, которые способны этим заниматься, чтобы это были менеджеры, логисты, которые будут заниматься закупками тылового обеспечения. Возможно, даже будет объявлен конкурс на руководителя, чтобы дать возможность людям, желающим предоставить свою экспертизу, принять участие в этом,

– сказал Резников.

По его словам, сейчас на складах Вооруженных сил Украины более 200 тысяч бронежилетов и 150 тысяч шлемов, сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, всего необходимого включая обувь. Он также подчеркнул, что практически все снаряжение сейчас закупается у украинских производителей, а не у зарубежных, как это было в начале полномасштабного российского вторжения.

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