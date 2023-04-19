Осторожно, на вас охотятся: в Москве будут отлавливать призывников по камерам видеонаблюдения

В России электронные повестки приравняли к бумажным. Обещают, что в течение месяца будет отлажена система их рассылки. Пока военкоматы хотят раздавать бумажные, но вручать их некому. Военнообязанные не живут по месту регистрации.

Об этом в своем стриме сказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он рассказал о схеме, которую придумали оккупанты для отлова уклонистов.

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В России тихонько плачут военные комиссары – призывники не спешат идти в военкоматы. И вручить им бумажные повестки, пока не заработали электронные, тоже нельзя – по месту регистрации днем с огнем никого не разыщешь. Впрочем, оккупанты нашли решение как пополнить ряды "второй" горе-армии мира.

Теперь призывников в Москве будут отлавливать с помощью системы видеонаблюдения. Она будет распознавать лица, давать сигнал и этим людям будут вручать повестки. Опыт Гонконга москвичам понадобится,

– рассказал о новых порядках в России военный эксперт.

Олег Жданов о новой схеме отлова призывников в России: смотреть видео

Электронные повестки в России: последнее