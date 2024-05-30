В Москве в помещении завода вспыхнул масштабный пожар, который гасят вертолеты

В Москве на рассвете вспыхнул мощный пожар. В городе горит производственно-складское здание.

Российские спасатели заявили, что пожар охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской, пишет 24 Канал.

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Что известно о мощном пожаре в Москве

В МВД России заявили, что для тушения пожара в производственно-складском здании привлекли вертолет Ка-32 московского авиационного центра.

Спасатели написали, что тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка здания, ведь внутри размещены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

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В российских телеграм-каналах со ссылкой на свои источники написали, что:

площадь пожара выросла до 4000 квадратных метров;

огонь вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос".

пожар быстро распространился по помещениям склада: упала часть кровли и произошла деформация стен;

в районе пожара виднеется черный столб дыма;

пожар вспыхнул в Новогиреевском районе Москвы.

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Пожар присвоен 3 ранга сложности, есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание, движение по Мартеновской улице перекрыто. Информации о пострадавших пока не было,

– заявили в российском телеграм-канале.

Также они сообщили, что в районе пожара слышны громкие хлопки.

Пожар вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос": смотрите видео

По состоянию на 6:16 30 мая пожар только распространяется. Ведь огонь привел к обрушению перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада.

"На тушение пожара подняли еще один вертолет – Ми-26", – написали в телеграм-канале.

Российские спасатели показали видео тушения пожара

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