В Москве в помещении завода вспыхнул масштабный пожар, который гасят вертолеты
В Москве на рассвете вспыхнул мощный пожар. В городе горит производственно-складское здание.
Российские спасатели заявили, что пожар охватил площадь 2 тысячи квадратных метров. Огонь вспыхнул ориентировочно в 4:20 утра 30 мая на улице Мартеновской, пишет 24 Канал.
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Что известно о мощном пожаре в Москве
В МВД России заявили, что для тушения пожара в производственно-складском здании привлекли вертолет Ка-32 московского авиационного центра.
Спасатели написали, что тушение огня осложняет высокая пожарная нагрузка здания, ведь внутри размещены емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.
Черный дым виднеется в Москве из-за пожара на заводе: смотрите видео
В российских телеграм-каналах со ссылкой на свои источники написали, что:
- площадь пожара выросла до 4000 квадратных метров;
- огонь вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос".
- пожар быстро распространился по помещениям склада: упала часть кровли и произошла деформация стен;
- в районе пожара виднеется черный столб дыма;
- пожар вспыхнул в Новогиреевском районе Москвы.
Мощный пожар в Москве: смотрите видео
Пожар присвоен 3 ранга сложности, есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание, движение по Мартеновской улице перекрыто. Информации о пострадавших пока не было,
– заявили в российском телеграм-канале.
Также они сообщили, что в районе пожара слышны громкие хлопки.
Пожар вспыхнул на территории бывшего машиностроительного завода "Торос": смотрите видео
По состоянию на 6:16 30 мая пожар только распространяется. Ведь огонь привел к обрушению перегородок и перекрытий между 1 и 2 этажами склада.
"На тушение пожара подняли еще один вертолет – Ми-26", – написали в телеграм-канале.
Российские спасатели показали видео тушения пожара
Мощные пожары в России: последние новости
- В ночь на 27 мая в Орловской области зафиксировали неизвестные дроны. Губернатор региона традиционно заявил о "работе" ПВО, однако признал, что беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны.
- 26 мая пожар вспыхнул на складе с газовыми баллонами в Подольске, в Подмосковье. Местные заявили, что слышали взрывы и заметили, что огонь охватил складские помещения.
- 20 мая в Москве горела администрация одного из районов. Пожар охватил площадь в 1 200 квадратных метров. Огонь тушили 6 часов. Подробнее читайте по ссылке.