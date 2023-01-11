Пожарозависимые: в Москве снова пылает – в небо взвился черный дым
11 января 2023, 09:09Читати новину українською
В России почти каждый день что-то горит и этот день не стал исключением. Следовательно, в среду, 11 января, в Москве занялся масштабный пожар.
По информации российских телеграмм-каналов, пожар произошел на улице Бориса Пастернака в Москве. Местные жители говорят, что в небо поднялся огромный столб черного дыма.
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Какие обстоятельства пожара
Вероятно, у сосуда с дизельным топливом кто-то снова неудачно покурил. Следовательно, на стоянке загорелось несколько автомобилей.
В результате пожара никто не пострадал, однако шесть транспортных средств сгорели дотла.
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Пожары в России: последние новости
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