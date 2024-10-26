В небе России фиксируют борта Ту-95, – Воздушные Силы

Россия ночью 26 октября подняла в небо свои борта Ту-95. Эти самолеты являются носителями ракет Х-101 и Х-555.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Из-за активности Ту-95 у России есть потенциальная угроза ракетного обстрела, в случае возможного вхождения самолетов в зону пусков.

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Что известно об активности Ту-95 в небе над Россией

Об активности вражеской стратегической авиации Воздушные силы сообщили в 01:46. Наши защитники зафиксировали 2 вражеских самолета этого типа.

В воздушном пространстве России 2 борта Ту-95. Направляются в район Каспия,

– написали военные.

В Воздушных силах призвали граждан следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.

Об активности 2 российских бортов также писали и мониторинговые телеграмм-каналы поздно вечером 25 октября. Мониторы писали, что 2 борта Ту-95МС проводит передислокацию в пределах западного региона России и движутся с аэродрома "Оленья" в "Энгельс". Вхождение в Саратовскую область было с 01:00 26 октября.

К слову, последний раз активность вражеской стратегической авиации в западном регионе наблюдали 4 сентября. Тогда Воздушные силы отмечали активность 5 бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в России и совершали полет в юго-восточном направлении.

Тогда оккупанты атаковали ряд украинских городов, в частности Львов, Кривой Рог, Киев и другие. Тогда враг также запускал ракеты различного типа, в том числе и крылатые, вроде Х-101, Х-555 и Х-55.