В небо взлетал вражеский МиГ-31К: по всей Украине объявляли воздушную тревогу

По всей Украине вечером 4 апреля прозвучал сигнал воздушной тревоги. В России в небо взлетел истребитель МиГ-31К.

Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает всех жителей Украины пройти в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчит работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Воздушные силы объявили отбой тревоги в 20:04.

Воздушная тревога прозвучала по всем областям Украины в 19 часов 34 минуты. Воздушные силы предупреждали, что в небо взлетел вражеский истребитель, который может потенциально нести гиперзвуковые ракеты.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– написали военные.

По данным мониторинговых телеграм-каналов этот самолет взлетел с аэродрома "Саваслейка" в России. Поскольку местоположение этого села находится в зоне возможного пуска "Кинжалов", то воздушную тревогу объявили по всей нашей стране.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа “Кинжал”, что может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Кроме того, самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличились.

Недавно Россия запускала "Кинжалы" по Украине

Россияне 29 марта 2024 года запустили 3 аэробаллистические ракеты с истребителей МиГ-31К в направлении западных областей Украины. Под ударом снова оказалась Львовская область.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что на область тогда летели две гиперзвуковые ракеты. По словам чиновника, обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры.

До этого оккупанты запускали "Кинжалы" 24 марта и направили свое оружие также на Львовскую область. Тогда оккупанты атаковали критический объект в области, который до этого обстреливали крылатыми ракетами или "Шахедами".