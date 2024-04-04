В небо взлетал вражеский МиГ-31К: по всей Украине объявляли воздушную тревогу
По всей Украине вечером 4 апреля прозвучал сигнал воздушной тревоги. В России в небо взлетел истребитель МиГ-31К.
Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает всех жителей Украины пройти в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчит работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеВнимание! Воздушные силы объявили отбой тревоги в 20:04.
Воздушная тревога прозвучала по всем областям Украины в 19 часов 34 минуты. Воздушные силы предупреждали, что в небо взлетел вражеский истребитель, который может потенциально нести гиперзвуковые ракеты.
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!
– написали военные.
По данным мониторинговых телеграм-каналов этот самолет взлетел с аэродрома "Саваслейка" в России. Поскольку местоположение этого села находится в зоне возможного пуска "Кинжалов", то воздушную тревогу объявили по всей нашей стране.
Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа “Кинжал”, что может обходить украинские системы ПВО.
Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.
Кроме того, самолет также проводит патрулирование Черного моря с дозаправкой, от чего частота и продолжительность тревог по всей Украине значительно увеличились.Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Недавно Россия запускала "Кинжалы" по Украине
- Россияне 29 марта 2024 года запустили 3 аэробаллистические ракеты с истребителей МиГ-31К в направлении западных областей Украины. Под ударом снова оказалась Львовская область.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что на область тогда летели две гиперзвуковые ракеты. По словам чиновника, обломки вражеского оружия повредили объект инфраструктуры.
- До этого оккупанты запускали "Кинжалы" 24 марта и направили свое оружие также на Львовскую область. Тогда оккупанты атаковали критический объект в области, который до этого обстреливали крылатыми ракетами или "Шахедами".