Внимание, опасность: с российских Ту-95МС произошел пуск крылатых ракет

Российская армия не прекращает угрожать Украине воздушными целями с неба. В сети появилась информация, что с российских аэродромов взлетели более десятка самолетов Ту-95МС.

Именно эти воздушные суда могут быть потенциальными носителями ракет типа Х-101, Х-555 или Х-55. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги нужно реагировать на угрозу.

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В России взлетели в небо Ту-95мс

Сначала в 03:25 утра в телеграмме "Николаевский Ванек" сообщили, что есть подтверждение вылетов аж 13 российских бортов Ту-95мс – с аэродромов "Оленья" и "Энгельс". Все эти самолеты двигались курсом в сторону потенциальных пусковых рубежей.



Вылет, предположительно, боевой, а это означает, что:

в районе Энгельса пуски могут состояться в 03:40 – 04:10. Поэтому если пуски будут отсюда – тогда ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 04:40 – 05:30.

в районе Каспийского Моря пуски могут быть скорее всего в 04:40 – 06:00. Тогда если пуски будут отсюда – то ракеты ожидаем в нашем воздушном пространстве около 06:00 – 07:20.

В мониторинговом телеграм-канале заметили, что это время очень приблизительное, с большой погрешностью.

В телеграм-канале Monitor также отмечали, что возможное вхождение в Саратовскую область и Каспий-Волгодонский регион российских самолетов ожидается расчетно в 03:00 – 04:30.

А уже в 03:34 Воздушные силы официально сообщили, что из района Каспийского моря таки состоялся пуск ракет. Примерно через час они могут залететь в наше воздушное пространство.

Украину массированно обстреляли "Шахедами"

Поздно вечером 21 марта в ряде южных и восточных областей Украины прозвучала воздушная тревога. Сирены звучали из-за угрозы обстрелом российскими дронами-камикадзе типа "Шахед".

В конце концов стало известно, что российские захватчики запустили много беспилотных летательных аппаратов. Поэтому карта воздушных тревог "покраснела" на очень много областей. Угрозы не было только на севере.

Воздушные силы также писали, что вражеские "Шахеды" двигались на Львовскую область, Хмельницкую, Винницкую, Черкасскую, в направлении города Днепр, Одессы. Также дроны могли маневрировать на границах областей, из-за чего тревога была такой массированной.

Стоит отметить, что до этого воздушная тревога звучала только в Киевской и Черниговской области, а также в самом Киеве. Тогда для этих областей была угроза применения баллистического вооружения.