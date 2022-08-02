В Николаеве раздавались мощные взрывы: мэр рассказал детали обстрела

В Николаеве ранним утром 2 августа сообщили о мощных взрывах. российские оккупанты в очередной раз обстреляли город.

Атака произошла во время воздушной тревоги. Ее объявили в 3:53.

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оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что примерно в 4:00 в городе прогремели мощные взрывы. Их слышали в нескольких районах областного центра.

По предварительным данным, один человек получил ранения. Подробную информацию о последствиях обстрелов уточняем,

– отметил мэр.

Заметьте, что воздушная тревога в области была отменена только в 5:46. Ведь угроза вражеских ракетных обстрелов не исчезала.

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Кратко о предыдущем обстреле Николаева

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