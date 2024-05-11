Беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", – источник

В ночь на 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежит предприятию горюче-смазочного профиля "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Соответствующую информацию 24 Каналу подтвердили источники в украинской разведке. Перед этим на 10 мая россияне жаловались из-за атаки на Калужский НПЗ.

Смотрите также Обстреливают Украину "Кинжалами": ГУР обнародовало список российских военных преступников

Что известно об атаке на нефтеперерабатывающий завод "Лукойла"

В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03:45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", посетили БПЛА Главного управления разведки,

– заявили источники в ГУР.

По их данным, на заводе были повреждены установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Источники добавили, что текущее состояние установок уточняется.

Однако уже известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Волгоградский НПЗ уже был под атакой дронов

В ночь на 3 февраля 2024 года завод уже страдал от атаки дронов. Тогда пожар охватил ориентировочно 300 квадратных метров.

Российские МЧСники заявили, что "причины пожара неизвестны". Тогда оккупанты традиционно пытались скрыть последствия атаки.

В минобороны России заявили только, что их ПВО якобы "сбила" 2 беспилотника над Волгоградской областью. О попадании и пожаре они не говорили. Где расположен вражеский завод смотрите по ссылке.

Атакованный украинской разведкой НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Его мощность была ориентировочно 14,8 миллиона тонн. С 1993 года завод является дочерней организацией ПАО "Лукойл".