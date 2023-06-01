Под Москвой – очередной масштабный пожар: сгорело не менее 30 автомобилей

В России если не горит, то подгорает. В городе Ногинск, близ Москвы, произошел масштабный пожар на стоянке.

По сообщениям российских телеграмм-каналов, неизвестный поджег несколько десятков автомобилей. Сейчас его разыскивает полиция, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Шебекино горит завод "Монокристалл" и 5-этажка: россияне жалуются на попадание снаряда

Огонь тушили несколько часов подряд

По предварительным данным, пожар произошел около 3 часов ночи. А кадры, обнародованные в телеграмм-каналах, свидетельствуют о том, что авто горели еще днем. Очевидно, что российские спасатели потратили не один час, чтобы погасить пламя.

В Ногинске – масштабный пожар: смотрите видео

На парковке стояли автобусы и маршрутки. В результате пожара около 20 автобусов и 15 маршруток превратились в металлические каркасы без колес.

Информации о пострадавших или погибших нет. Полиция до сих пор ищет поджигателя.

Огонь уничтожил более 30 автомобилей: видео

Другие пожары в России