В России продолжается марафон цветения "хлопка". Так, утром 4 июля в Новороссийске, что в Краснодарском крае, якобы слышали "громкие звуки взрывов".

Об этом сообщают российские СМИ. Пропагандисты также сетовали, что город якобы атаковали "неизвестные морские дроны", передает 24 Канал.

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Что известно о "взрывах" в Новороссийске

Местные жители сообщают, что "взрывы" в Новороссийске раздались примерно в 5 утра по местному времени. Россияне сетовали, что слышали несколько "выстрелов", которыми якобы "пытались сбить беспилотники".

Новороссийск посетил "хлопок" / Фото из российских телеграм-каналов

Эти взрывы слышали в течение 10 минут, а впоследствии очевидцы сделали несколько фото, как что-то "горело в воде". Очевидцы сообщили, что город якобы атаковали "морские дроны".

В Новороссийске что-то сильно горит: смотрите видео

Кроме того, в сети также появились видео, где видно, как в небо после взрывов поднялся столб густого серого дыма.

В небо в Новороссийске поднялся столб дыма: смотрите видео

Журналисты BBC рассказали, что, по сообщениям местных, звуки взрывов также звучали и ночью вблизи морского порта в городе. Также взрывы слышали и в населённом пункте Южная Озереевка, где расположен морской нефтеналивной терминал Каспийского трубопроводного консорциума.

Взрывы могли раздаваться вблизи порта в Новороссийске: смотрите видео

Позже информацию о взрывах подтвердили российские экстренные службы. Там подчеркнули, что все данные уже якобы передали специальным службам страны-агрессорки.

Информацию о "взрывах" в Новороссийске передали в спецслужбы: смотрите видео (18+)

В телеграм-канале "Крымский ветер" отметили, что в Новороссийске попали в так называемый "нефтяной маяк". Там объяснили, что это выносное устройство для приема нефти, расположенное в нескольких километрах от берега Черного моря.

В Новороссийске могли атаковать "нефтяной маяк" / Фото из российских телеграм-каналов

В сети также опубликовали кадры вероятного "уничтожения вражеской морской цели" в Новороссийске. Местные отмечают, что громкий звук слышали в разных районах, у многих машин сработала сигнализация.

Уничтожение "враждебной цели" в Новороссийске: смотрите видео

Впоследствии на "атаку дронов" отреагировали и в министерстве обороны России. Там отметили, что российские корабли якобы "отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров" на военно-морскую базу Новороссийск.

Новороссийск якобы атаковали "безэкипажные катера": смотрите видео

В минобороны страны-агрессорки сказали, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума в результате попытки атаки в Новороссийске якобы не пострадала. Но сейчас там установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

В Новороссийске якобы не пострадал "нефтяной маяк": смотрите видео

Также о взрывах в городе высказался и мэр Новороссийска. Он подчеркнул, что российские военные подразделения вроде бы "эффективно отработали по защите нашего города", а также заверил, что все объекты жизнеобеспечения и логистики "находятся под надежной защитой".

В России постоянно раздаются взрывы