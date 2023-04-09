"Секретные документы Пентагона" описывают, что потери России составляют более 220 тысяч, – NYT

В соцсети два дня подряд сливали "секретные документы" США о мерах безопасности в Украине, Китае и странах Ближнего Востока. Несмотря на то, что эти действия считаются очередной информационной операцией России, аналитики в этих бумагах нашли много интересной информации.

Слитые документы Пентагона свидетельствуют о том, как глубоко Соединенные Штаты проникли в службы безопасности и разведки России. Это подтверждается тем, что Вашингтон, давая оценку мощи военных планов России, предупреждает Украину о запланированных ударах врага.

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Какие потери понесла Россия в Украине

Документы описывают побитую российскую армию, которая борется в войне в Украине, и глубоко скомпрометированный военный аппарат.

Следовательно, в одном документе сообщается, что россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь. Ранее американские чиновники оценивали потери России примерно в 200 тысяч солдат.

Сотрудники американской разведки неоднократно отмечали, что количество потерь России обнародуют с "низкой определенностью". То есть в лучшем случае это приблизительные оценки.

В документе также говорится о низкой оценке доверия российских солдат к командованию. Соединенные Штаты пытаются пересмотреть оценку боевой мощи российской армии и ее способность вести будущие операции.

Заметьте! В ГУР заявили, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВСУ являются подлогом. Андрей Юсов отметил, что после предварительного анализа этих материалов видно, что там есть лживые цифры по потерям с обеих сторон.

Кроме того, часть информации – из открытых источников. Ведь Украина не раз заявляла о потребностях украинской армии на всех уровнях.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабной войны армия России потеряла уже 178 150 своих воинов. Только за сутки наши воины ликвидировали 470 оккупантов.

Что известно о сливе документов Пентагона