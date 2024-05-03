В Одессе водитель Audi вылетел на тротуар и сбил двух подростков
Источник:Полиция Одесской области
В четверг, 2 мая, в Хаджибейском районе Одессы 38-летний водитель Audi не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате наезда пострадали двое 16-летних девушек.
Одессит сбил двух пешеходов 2008 и 2006 года рождения, находившихся на тротуаре. Девушки получили переломы.
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Что известно о ДТП в Одессе
Авария произошла около 19 часов. Водитель двигался в направлении Адмиральского проспекта. Не справившись с управлением, он выехал с дороги на тротуар, где находились пешеходы.
У старшей девочки обнаружили перелом плеча. Младшая в результате ДТП получила перелом ноги.
Полицейские установили, что водитель авто был в трезвом состоянии. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса. Ему грозит штраф от 17 до 30 тысяч гривен с лишением прав управлять авто 3 года.
Окончательные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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