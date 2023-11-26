В Одессе останавливают работу крупные районные котельные: также есть проблемы с водоснабжением

В Одессе из-за сложных погодных условий временно приостанавливают работу больших районных котельных. Власти сообщили, что это поможет предотвратить дальнейшие аварийные ситуации.

Причиной этого являются перепады напряжения, вызванные вьюгой в регионе. Также известно о перебоях в водоснабжении в некоторых районах Одессы.

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Непогода усложняет ситуацию

В Одессе и области 26 ноября бушует непогода. В связи со сложными погодными условиями возникают перепады температуры или даже полное прекращение энергоснабжения. Поэтому власти приняли решение о приостановлении работы крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования.

После восстановления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен,

– заверили в городском совете.

Работы по восстановлению электроэнергии к бытовым пользователям продолжаются. В настоящее время ДТЭК удалось заживить 25 тысяч домов в 138 населенных пунктах. Бригады ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.

Проблемы с водой

Инфоксводоканал сообщает, что также фиксируются перебои с водоснабжением в разных районах Одессы. Из-за скачков напряжения насосное оборудование отключается каждые 10 минут и не может работать стабильно.

Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не дают возможности использования на них источников автономного питания.

– сообщили в структуре.

Там добавили, что в ближайшее время ожидается улучшение электроснабжения и стабилизация давления воды.

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