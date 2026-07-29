В Одессе прогремела серия взрывов: Россия вновь нанесла ракетный удар по городу

29 июля днем российские войска провели ракетную атаку против Одессы. Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении ракет к городу, после чего раздался взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно об атаке?

В Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили жителей о движении вражеских целей в направлении Одессы и призвали укрыться в убежищах.

По предварительной информации, российские войска применили крылатые авиационные ракеты. В мониторинговых каналах сообщалось о двух ракетах, которые двигались в направлении города.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки пострадала инфраструктура города. Сейчас специалисты устанавливают все детали и последствия российского удара.

Позже журналисты Суспильне также сообщили, что в Одессе после взрывов виден дым.

Дым после атаки на Одессу / Фото Суспильне

Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях в случае повторной угрозы, ведь ситуация в регионе по-прежнему остается опасной.

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Напомним, российские войска вечером 28 июля провели атаку на гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось у побережья Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, корабль получил повреждения в результате вражеского удара, однако на момент атаки на борту не было ни экипажа, ни груза.

После атаки на судне зафиксировали задымление, а специалисты устанавливают окончательные последствия повреждений. Кипер отметил, что этот корабль уже в третий раз за короткий период становится мишенью российских атак. Он подчеркнул, что такие удары свидетельствуют о сознательном нарушении Россией норм международного права и попытках помешать работе украинского морского коридора.

Ранее, 14 июля, россияне атаковали два торговых судна под флагами Танзании и Либерии, которые следовали по гуманитарному маршруту. В результате той атаки погиб капитан одного из кораблей, а трое моряков получили ранения. Экипаж из 11 человек тогда удалось эвакуировать на берег.