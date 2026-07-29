Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку?

В Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили мешканців про рух ворожих цілей у напрямку Одеси та закликали перебувати в укриттях.

За попередньою інформацією, російські війська застосували крилаті авіаційні ракети. У моніторингових каналах повідомляли про дві ракети, які рухалися в напрямку міста.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждала інфраструктура міста. Наразі фахівці встановлюють усі деталі та наслідки російського удару.

Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози, адже ситуація в регіоні досі залишається небезпечною.

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