Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про атаку?
В Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили мешканців про рух ворожих цілей у напрямку Одеси та закликали перебувати в укриттях.
За попередньою інформацією, російські війська застосували крилаті авіаційні ракети. У моніторингових каналах повідомляли про дві ракети, які рухалися в напрямку міста.
Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждала інфраструктура міста. Наразі фахівці встановлюють усі деталі та наслідки російського удару.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Влада закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях у разі повторної загрози, адже ситуація в регіоні досі залишається небезпечною.
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