В Одессе взрывы: оккупанты ударили баллистикой из Крыма

Днем, 9 мая, российские захватчики в очередной раз атаковали юг Украины. К сожалению, под ударом врага оказалась Одесса.

Враг продолжает регулярные обстрелы южных регионов. Перед этим воздушные силы предупреждали об опасности.

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Что известно о взрывах в Одессе

Ориентировочно в 17:10 в Одесской области прозвучало уведомление воздушной тревоги. Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали об угрозе баллистического удара из Крыма по Одессе.

К сожалению, уже через несколько минут в городе раздался взрыв. Эту информацию подтвердил и мэр города Геннадий Труханов. Перед этим он также предостерег о ракете в направлении Одессы.

В городе слышен взрыв. Оставайтесь в укрытиях,

– сообщил он.

Уже вскоре мониторинговые каналы сообщали о еще одной скоростной цели, которая двигалась в направлении города. Однако через минуту управляемая авиационная ракета прекратила существование в пределах Одесского района.

Согласно данным мониторинговых каналов, враг, вероятно, атаковал Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М". Все детали по взрыву и его последствиям будут обнародованы впоследствии, детали по этому поводу выясняются.

Россия регулярно обстреливает Одессу: последние новости

В Одессе 7 мая раздались взрывы. О них написали местные телеграм-каналы. Они отмечали, что взрывы, вероятно, раздавались в области. Около 14 часов в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Накануне Россия снова нанесла удар по мирному украинскому городу. Была повреждена гражданская инфраструктура. Известно о трех раненых, среди них – мужчина и две женщины. Мужчине медицинская помощь оказана на месте, женщины госпитализированы.

Также 1 мая российские войска в очередной раз нанесли удар по Одессе. От российского ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура города. Известно, что повреждения получили складские помещения почтового отделения, а также окрестные дома.

Поздним вечером 30 апреля российские захватчики снова были по Одессе баллистикой. Под прицелом окупантов в очередной раз оказалась гражданская инфраструктура и мирные жители. Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома.

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