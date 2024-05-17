На месте прилета в Одессе – сильный пожар: количество пострадавших выросло

Оккупанты обстреляли Одессу. Известно о пострадавших горожанах и разрушении инфраструктуры.

Днем 17 мая россияне атаковали Одесскую ракетами. Глава ОВА Олег Кипер сообщил о последствиях удара.

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Новое преступление против гражданских

По словам чиновника, в Одесском районе на месте попадания одной из ракет возник сильный пожар. Противник снова целился по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, по состоянию на 17:40 известно о пяти пострадавших. Три человека с ранениями госпитализированы, еще двоим помощь была оказана на месте.

Напомним, что сегодня днем, 17 мая, оккупанты совершили несколько атак на Одессу. Сначала они использовали против города баллистику, а затем начали запускать ракеты с тактической авиации. В Одесской области и в самом областном центре звучала серия взрывов.