В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв: возникли проблемы со светом
29 сентября 2023, 13:37Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
29 сентября жители временно оккупированного Бердянска сообщили о звуке громкого взрыва. После этого нестабильно работает электроснабжение.
Сейчас в городе скачет напряжение. Жителям Бердянска советуют выключить электроприборы из сети.
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В Бердянске – мощный взрыв и проблемы со светом
По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен в микрорайоне Колония и Нагорной части города. После взрыва нестабильно работает электроснабжение.
Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты "глубокого тыла" продолжают нарушать технику безопасности.
Жители Бердянска сообщают о громком взрыве, после которого в некоторых районах города перебои с электроснабжением. Уточняем подробности,
– отметил он.
Какая ситуация на Бердянске: последние новости
- Недавно спутниковые снимки Бердянска показали, что в городском аэропорту размещено более 20 российских вертолетов. За последние несколько месяцев российские войска на этой базе построили новые укрепления и укрытия для транспортных средств и техники.
- Кстати, ранее Россия устроила псевдовыборы на временно оккупированных территориях. Однако "хлопок" обеспечивает, чтобы оккупантам было горячо. В частности, было "горячо" в Бердянске. По данным источников 24 Канала в СБУ, там раздались взрывы на так называемом "избирательном участке". Ее оккупанты обустроили в муниципальном лицее.
- Также 29 августа во временно оккупированном Бердянске раздались взрывы. О них рассказали местные жители. Так, громкий взрыв слышали практически во всех микрорайонах города. Кроме того, в порту Бердянска доносилась сирена.
- Кроме этого, заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукало сообщал об еще одном "хлопке" в оккупированном Бердянске. Отметим, что, вероятно, огонь горел на одном из предприятий, где дислоцировалась вражеская техника.
- По словам Дудукало, речь идет о Бердянском заводе путевых машин, который уже долгое время не работал на полную мощность. Его оккупанты начали использовать как ремонтную базу для своей техники. Раньше была информация о том, что там располагалось около 30 вражеских танков, которые были на ремонте. Также оккупанты там ремонтируют колесную и гусеничную технику.