В Олешках FVP-дрон атаковал российского "военкора": он получил ранение
На оккупированных территориях у русских нет покоя. В частности, 27 августа стало известно, что на территории Херсонской области, контролируемой врагом, дрон атаковал машину российского пропагандиста.
Российские СМИ пишут, что в оккупированных Олешках FVP-дрон атаковал автомобиль российского "военного корреспондента". Журналист пропагандистского агентства News Front "Лекс" получил осколочные ранения. 24 Канал.
Смотрите также Не окраина, а сердце континента и щит от орды: каково место Украины в истории Европы
С беспилотника сбросили разрывной снаряд
По информации гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, автомобиль "военкора" выслеживали специально. Он убежден, что покушение совершили "киевские боевики".
"Машина сильно повреждена осколками", – написал он.
Имя пропагандиста Сальдо не назвал, однако, по информации российских СМИ, зовут Александр Резник. Он – корреспондент пропагандистского издания News Front.
Оно приступило к работе в 2014 году в Крыму. После начала полномасштабного вторжения США и Великобритания ввели санкции против организации.
Государственный департамент США называет News Front организацией, связанной с российскими спецслужбами.
Пострадавший "журналист" сам вышел на связь и показал последствия удара по его машине.
Я нормально, я жив,
– сказал российский пропагандист.
Он получил только легкие ранения обломками. В то же время на первых видео с места происшествия он выглядит испуганным и пытается скрыться. Слышно, что за его спиной что-то взрывается.
Первая реакция российского пропагандиста на удар: смотрите видео
Оккупированные территории: последние новости
- В Бердянске и вблизи Токмака украинская армия устроила для врага несколько тяжелых дней. ВСУ продолжают создавать условия для продвижения и освобождения территорий. Во временно оккупированном Бердянске вспыхнул пожар. Вероятно, огонь охватил одно из предприятий, где дислоцировалась вражеская техника.
- Жизнь в оккупированном Мариуполе совершила большой скачок в прошлое. Так, в городе происходят вооруженные стычки за "крышевание" территорий, как в 1990-х. Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин сказал, что временем столкновения между оккупантами имеют смертельное окончание. Этим враг значительно упрощает работу украинским военным.
- Под российским Волгоградом собираются похоронить умершего в Украине "добровольца" Павла Губина. Родственники погибшего кафира говорят, что его отравили местные жители. По словам жены 35-летнего оккупанта, причиной смерти ее мужа стало не ранение, а отравление: несмотря на предупреждение командиров, он выпил воду, которую предложили ему местные жители.