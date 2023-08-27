В Олешках FVP-дрон атаковал российского "военкора": он получил ранение

На оккупированных территориях у русских нет покоя. В частности, 27 августа стало известно, что на территории Херсонской области, контролируемой врагом, дрон атаковал машину российского пропагандиста.

Российские СМИ пишут, что в оккупированных Олешках FVP-дрон атаковал автомобиль российского "военного корреспондента". Журналист пропагандистского агентства News Front "Лекс" получил осколочные ранения. 24 Канал.

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С беспилотника сбросили разрывной снаряд

По информации гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, автомобиль "военкора" выслеживали специально. Он убежден, что покушение совершили "киевские боевики".

"Машина сильно повреждена осколками", – написал он.

Имя пропагандиста Сальдо не назвал, однако, по информации российских СМИ, зовут Александр Резник. Он – корреспондент пропагандистского издания News Front.

Оно приступило к работе в 2014 году в Крыму. После начала полномасштабного вторжения США и Великобритания ввели санкции против организации.

Государственный департамент США называет News Front организацией, связанной с российскими спецслужбами.

Пострадавший "журналист" сам вышел на связь и показал последствия удара по его машине.

Я нормально, я жив,

– сказал российский пропагандист.

Он получил только легкие ранения обломками. В то же время на первых видео с места происшествия он выглядит испуганным и пытается скрыться. Слышно, что за его спиной что-то взрывается.

Первая реакция российского пропагандиста на удар: смотрите видео

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