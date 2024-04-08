"Здесь у всех ж*па": как россияне реагируют на прорыв дамбы в Орске

В России, в городе Орск, 5 апреля прорвало 3 дамбы, из-за чего многие жилые дома оказались под водой. Там объявили эвакуацию населения, однако жителей удивляло другое.

Местные власти Орска сообщили, что вода не сойдет в ближайшие дни. Местные жители странно комментируют событие, произошедшее в их городе, пишет 24 Канал.

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Орск под водой

Ширина обрушения гидротехнического сооружения составляет 10 метров, а уровень реки Урал по состоянию на 7 апреля – 11 метров. Это почти на 4 метра выше опасного уровня. Последствия инцидента ощущают и в ближайших населенных пунктах. Затопило два соседних поселка: Никель и Строитель.

В Орске отключили свет и газ в нескольких районах. Сейчас там работают спасатели.

Очень плохо, но ничего не сделаешь. Здесь у всех людей ж*па. Жизнь продолжается, чтобы не случилось. Дом весь в воде, его вообще нет,

– прокомментировал местный житель.

Визит министра России

В Орск с "инспекцией" приехал также министр МЧС России. Пока одни россияне, искали свои дома под водой – другие радостно его встречали. Вместо того, чтобы требовать у своих властей объяснений, люди приветствовали чиновника.

Помашите, помашите министру "МЧС" России,

– кричала жительница Орска.

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