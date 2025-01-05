В Павлограде прогремел взрыв: какая угроза для города

В Павлограде днем 5 января прогремел взрыв. До этого по всей Днепропетровской области объявляли тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Суспильне.

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Что известно о взрыве в Павлограде

Тревога в Днепропетровской области прозвучала в 13:06. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

– написали военные.

Впоследствии мониторы написали о выходе баллистики в направлении Павлограда в Днепропетровской области.

Около 13:12 в городе слышали взрыв.

"В Павлограде Днепропетровской области слышен звук взрыва", – сообщили корреспонденты Суспильного.

Через минуту мониторинговые телеграм-каналы отметили, что цель прекратила свое существование.

Сейчас в Днепропетровской ОВА и городском совете Павлограда не комментировали информацию о последствиях взрыва, который слышали в городе.

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