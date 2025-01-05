Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Суспільне.
Дивіться також Тривоги досягли Києва і рухаються далі: де зараз загроза ударів
Що відомо про вибух у Павлограді
Тривога у Дніпропетровській області пролунала о 13:06. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!
– написали військові.
Згодом монітори написали про вихід балістики у напрямку Павлограду в Дніпропетровщині.
Близько 13:12 у місті чули вибух.
"У Павлограді на Дніпропетровщині чутно звук вибуху", – повідомили кореспонденти Суспільного.
Через хвилину моніторингові телеграм-канали зазначили, що ціль припинила своє існування.
Наразі в Дніпропетровській ОВА та міській раді Павлограда не коментували інформацію про наслідки вибуху, який чули у місті.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.