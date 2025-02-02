В Павлограде возле здания РТЦК произошел взрыв: есть пострадавший

В Павлограде в Днепропетровской области вечером 2 февраля произошел взрыв возле здания РТЦК и СП. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области. Это уже второй подобный инцидент, который случился в Украине за 2 дня.

К теме Взрыв в Ровенском ТЦК: в каком состоянии пострадавшие

Что известно о взрыве возле ТЦК в Павлограде

В полиции рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в полицию около 18:40. На место немедленно выехали полицейские.

По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета ранения получил мужчина,

– отметили в полиции Днепропетровщины.

Сейчас полицейские проводят соответствующие следственные действия. Все детали правоохранители пообещали предоставить позже.

Пока ни в Днепропетровском областном ТЦК и СП, ни в Павлоградском РТЦК и СП ничего не писали об этом взрыве.

Между тем в полиции Днепропетровщины также сообщили Суспильному, что, по предварительным данным, ранения получил военнослужащий.

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

Что известно об инцидентах с ТЦК в Украине за последние дни