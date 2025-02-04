В Печерском районе Киева обнаружили обломки дрона в многоэтажке

Российская армия ночью 4 февраля атаковала Киев своими дронами-камикадзе типа "Шахед". Уже утром в Печерском районе столицы обнаружили обломки вражеского беспилотника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. Ночью в городе работала наша противовоздушная оборона по вражеским целям в небе.

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Виталий Кличко написал, что после ночной атаки БПЛА на Киевскую область в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18 этажного недостроенного дома обнаружены обломки дрона.

Разрушений и пострадавших нет. Пожара не было,

– отметил мэр.

Позже городской голова столицы написал, что в амбулатории Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района, рядом с недостроенным домом, куда упали обломки, повреждено 1 окно. Там также никто не пострадал.

К слову, в Киеве под утро 4 февраля слышали взрывы во время дроновой атаки врага. Это произошло через несколько минут после того, как в столице объявили тревогу из-за угрозы российских "Шахедов".

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что по вражеским целям работает ПВО. Он также призвал киевлян и гостей города оставаться в безопасных местах.

До этого ПВО также работала и в Киевской области, туда также залетали вражеские ударные беспилотники. В Киевской ОВА призвали граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.