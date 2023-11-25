В Киеве обломки дронов упали на садик и другие здания в нескольких районах: пострадал ребенок
Источник:Виталий Кличко
В столице по вражеским ударным дронам отработала ПВО. В то же время из-за падения обломков есть определенные последствия.
В нескольких районах столицы сбили БПЛА, на местах упали обломки. Там работают специалисты, в частности медики и спасатели.
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В столице сбивают "Шахеды"
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева сбили вражеский дрон. Там упали обломки, и произошло возгорание в жилом и нежилом помещении. Также в этом районе возгорание на открытой территории. В КГВА добавили, что в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах.
Известно о разрушении на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин, оказавшихся под завалами.
В результате атаки пострадал 11-летний ребенок. Медики диагностировали острую реакцию на стресс. Специалисты оказывают помощь. В общем, известно о двух пострадавших в этом районе.
В Соломенский район вызвали еще одну бригаду медиков. Также специалисты пригодились в Подольском районе.
Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
– написал Кличко.
На месте работают все экстренные службы.
Также известно о сбитии вражеского БПЛА в Печерском районе. Туда выехали специалисты. Мэр города также проинформировал, что в Днепровском районе столицы обломки вражеского "Шахеда" упали на многоэтажку. На место падения направляются медики и спасатели.
Глава города также предупредил, что на столицу "идет" еще несколько групп вражеских дронов.
Россия атакует Киевскую область
- Ночью против 22 ноября враг также наносил удары по территории Киевской области. Тогда сработала противовоздушная оборона. В КГВА не сообщали детали этой атаки. Сразу после полуночи объявили отбой воздушной тревоги.
- Утром 11 ноября. Местные власти рассказали, что враги атаковали регион баллистическими ракетами "Искандер". В результате атаки не было разрушений и пострадавших. Взрывной волной было повреждено 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также имелись незначительные повреждения хозяйственных помещений.
- В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Воздушная тревога продолжалась около полутора часа. Все вражеские воздушные цели сбили наши защитники. Информация о попадании в критическую или жилищную инфраструктуру и о пострадавших не поступала.