В Киеве обломки дронов упали на садик и другие здания в нескольких районах: пострадал ребенок

В столице по вражеским ударным дронам отработала ПВО. В то же время из-за падения обломков есть определенные последствия.

В нескольких районах столицы сбили БПЛА, на местах упали обломки. Там работают специалисты, в частности медики и спасатели.

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В столице сбивают "Шахеды"

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева сбили вражеский дрон. Там упали обломки, и произошло возгорание в жилом и нежилом помещении. Также в этом районе возгорание на открытой территории. В КГВА добавили, что в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах.

Известно о разрушении на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин, оказавшихся под завалами.

В результате атаки пострадал 11-летний ребенок. Медики диагностировали острую реакцию на стресс. Специалисты оказывают помощь. В общем, известно о двух пострадавших в этом районе.

В Соломенский район вызвали еще одну бригаду медиков. Также специалисты пригодились в Подольском районе.

Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

– написал Кличко.

На месте работают все экстренные службы.

Также известно о сбитии вражеского БПЛА в Печерском районе. Туда выехали специалисты. Мэр города также проинформировал, что в Днепровском районе столицы обломки вражеского "Шахеда" упали на многоэтажку. На место падения направляются медики и спасатели.

Глава города также предупредил, что на столицу "идет" еще несколько групп вражеских дронов.

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