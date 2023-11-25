В Киеве обломки дронов упали на садик и другие здания в нескольких районах: пострадал ребенок

25 ноября 2023, 05:46
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Виталий Кличко

В столице по вражеским ударным дронам отработала ПВО. В то же время из-за падения обломков есть определенные последствия.

В нескольких районах столицы сбили БПЛА, на местах упали обломки. Там работают специалисты, в частности медики и спасатели.

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В столице сбивают "Шахеды"

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе Киева сбили вражеский дрон. Там упали обломки, и произошло возгорание в жилом и нежилом помещении. Также в этом районе возгорание на открытой территории. В КГВА добавили, что в отдельных домах зафиксировано повреждение окон в квартирах.

Известно о разрушении на втором этаже пятиэтажки. Спасатели осуществляют работы по деблокированию двух женщин, оказавшихся под завалами.

В результате атаки пострадал 11-летний ребенок. Медики диагностировали острую реакцию на стресс. Специалисты оказывают помощь. В общем, известно о двух пострадавших в этом районе.

В Соломенский район вызвали еще одну бригаду медиков. Также специалисты пригодились в Подольском районе.

Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
– написал Кличко.

На месте работают все экстренные службы.

Также известно о сбитии вражеского БПЛА в Печерском районе. Туда выехали специалисты. Мэр города также проинформировал, что в Днепровском районе столицы обломки вражеского "Шахеда" упали на многоэтажку. На место падения направляются медики и спасатели.

Глава города также предупредил, что на столицу "идет" еще несколько групп вражеских дронов.

Россия атакует Киевскую область

  • Ночью против 22 ноября враг также наносил удары по территории Киевской области. Тогда сработала противовоздушная оборона. В КГВА не сообщали детали этой атаки. Сразу после полуночи объявили отбой воздушной тревоги.
  • Утром 11 ноября. Местные власти рассказали, что враги атаковали регион баллистическими ракетами "Искандер". В результате атаки не было разрушений и пострадавших. Взрывной волной было повреждено 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна. Также имелись незначительные повреждения хозяйственных помещений.
  • В ночь на 10 ноября оккупанты атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Воздушная тревога продолжалась около полутора часа. Все вражеские воздушные цели сбили наши защитники. Информация о попадании в критическую или жилищную инфраструктуру и о пострадавших не поступала.

Автор: Вікторія Кульженко