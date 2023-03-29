В Пентагоне уверены, что Украина обязательно получит истребители F-16

В Пентагоне уверены, что Украина получит истребители "четвертого" поколения, включая F-16. Но сейчас в США утверждают, что Украине нужно другое оружие.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры Киева уверены, что в будущем Украина получит западные истребители. Однако, по его словам, на этой стадии боевых действий истребители якобы не помогут Украине.

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Передача истребителей займет полтора года

Кроме того, Остин рассказал о сроке поставки истребителей Украине. Он сказал, что для этого нужно полтора года, если решение будет принято.

Что касается F16: если такое решение будет принято, то чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие возможности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да,

– рассказал министр обороны США.

Также Остин отметил, что это могут быть истребители F-16 или другие самолеты четвертого поколения.

"Но мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы быть уверенными, что у Украины есть то, что ей нужно", – добавил он.

Какое оружие нужно Украине: заявление Остина

Ллойд Остин рассказал, что Пентагон общается с партнерами в Украине иногда несколько раз в неделю, чтобы согласовать шаги для поддержки украинских военных.

В то же время, он утверждает, что сейчас Украина больше нуждается в средствах ПВО, бронетехники и средств огневого поражения.

В чем они больше нуждаются уже сейчас – это средства противовоздушной обороны. Это критически важная потребность на поле боя. Им также необходимы средства огневого поражения дальнего действия и бронетехника,

– отметил глава Пентагона.

В этом контексте Остин выразил уверенность, что поставки в Украину таких возможностей, а также проведение учений для ВСУ способны изменить ситуацию на поле боя в ближайшей перспективе.

Почему истребители нужны Украине уже сейчас