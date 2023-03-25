Россияне задыхаются: в Подмосковье горит крупнейший металлургический завод "Фрегат"

В России продолжается марафон "Нет дня без пожаров". В этот раз масштабное пламя охватило завод "Фрегат", который специализируется на производстве вторичного свинца.

О пожаре вечером 25 марта сообщили российские СМИ. Металлургический завод неожиданно загорелся в городе Воскресенск, сообщает 24 Канал.

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Как отмечают, масштабный огонь охватил цех аккумуляторов по улице Кирова. Пожару предоставили второй ранг сложности. В то же время отмечается, что здание, в котором начался пожар, металлокаркасное.

По словам очевидцев, в районе, где произошел пожар, сейчас практически невозможно дышать. Из-за горящего производственного металлокаркасного здания едкий запах распространяется по округе.

Едкий запах всюду. Все желтое,

– делится впечатлениями местный житель.

По предварительной информации, пожар локализовали, пострадавших нет.

Заметим, что воскресенский завод "Фрегат" – главный производитель вторичного свинца в России. Ранее предприятие несколько раз прекращало работу.

В России горит металлургический завод "Фрегат" / РосСМИ

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