В Польше разбился автобус с украинцами: есть жертвы

В Польше разбился автобус, в котором находились граждане Украины. Трагедия произошла на рассвете в селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства на востоке Польши.

Польская полиция написала, что авария произошла ориентировочно в 4:40 19 ноября. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли люди, пишет 24 Канал.

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Что известно о трагической аварии в Польше

Представитель полиции Грубешова Эдита Кристковяк рассказала изданию Radio Szczecin, что они установили – водитель автобуса, гражданин Украины, по неустановленным причинам на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево, которое росло на обочине.

В автобусе ехало 10 человек. Все они граждане Украины. Две женщины и 6-летний ребенок погибли на месте. Остальные пассажиры доставлены в больницы,

– заявила Кристковяк.

На утро 19 ноября на месте трагедии работали экстренные службы, которые выясняли детали аварии. Известно, что полиция перекрывала дорогу №844.

В полиции рассказали, что известно о трагедии

Сегодня (19 ноября – 24 Канал) утром микроавтобус VW Crafter, в котором ехало 10 человек в сторону границы, выехал за пределы дороги и врезался в дерево. Авария произошла на прямом участке воеводской дороги № 844,

– заявили в Люблинской полиции.

Там подтвердили, что в результате трагедии погибли две женщины и 6-летний ребенок. Их пытались реанимировать, однако они скончались на месте. Еще одного ребенка доставили в больницу в Люблине.

В полиции заявили, что водитель был трезв. Однако другие обстоятельства аварии пока неизвестны.

Польская полиция отметила, что за неумышленное причинение ДТП, повлекшее гибель людей, водителю может грозить до 8 лет лишения свободы.



В Польше в аварию попали украинцы / Фото Люблинской полиции

Редакция 24 Канала искренне соболезнует всем родным и близким погибших украинцев.