В Польше заявили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской

15 ноября 2022 года во время массированного удара по Украине ракета упала в Пшеводуве. В Польше завершили расследование и заявили, что это была украинская ракета.

Собственно, об этом свидетельствует экспертное заключение. Министр юстиции Збигнев Зёбро 28 сентября 2023 года отметил, что ракета была украинской – еще советского производства.

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Что показало расследование

Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, категорически указывающего на то, что эта ракета была украинской – еще советского, российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета,

– отметил Зёбро, ссылаясь на заключение экспертов.

Он также упомянул о сотрудничестве с украинской стороной по этому вопросу. Министр отметил, что очень сожалеет, "но такого сотрудничества в этом вопросе не было в течение многих месяцев".

По его словам, польская прокуратура сотрудничает с Украиной. Он добавил, что польские прокуроры приезжали в Украину и проводили там следственные действия.

Даже рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать российские преступления, совершенные там. Мы всегда уважали нормы украинского законодательства и учитывали все их ожидания,

– оценил Зёбро.

Он отметил, что подобного отношения к польским следователям по делу Пшеводува со стороны Украины нет. По словам министра, "это длится уже несколько месяцев". Он предполагает, что это не решение на уровне прокуратуры, а "решение, скорее, на высоком политическом уровне украинского государства".

Собственно, расследованием занимается Мазовецкое областное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры. На месте происшествия работали прокуроры Мазовецкого и Люблинского местных отделов Национальной прокуратуры, Окружной прокуратуры в Люблине, Окружной прокуратуры в Замостье и многие другие эксперты, в том числе украинские.

Ракета не упала бы, если бы не атаковала Россия

Сначала Украина выдвигала версию, что именно российская ракета упала на территории Польши. Впрочем, со временем появлялись доказательства, свидетельствовавшие, что это могла быть украинская ракета ПВО.

Собственно, очень верное заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он дал всему мировому сообществу понять, что падение ракеты в Польше можно было бы избежать, если бы Россия не начала полномасштабную войну против Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что не следует исключать возможность провокации. В ходе заседания Совета национальной безопасности Польши он заявил, что Россия могла хотеть рассорить Киев и Варшаву.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон добавила, что США полностью доверяют расследованию польского правительства. В то же время в Вашингтоне виновной в падении ракеты назвали Россию, а также отметили, что Украина имеет полное право защищаться.

По сути, Россия неоднократно запускала ракеты так, чтобы они пролетали на границе между Украиной и другими странами. В последнее время "Шахеды" несколько раз залетали и падали на территории Румынии. Все это очередная демонстрация того, что весь мир имеет дело со страной-террористом.

Падение ракеты произошло в селе Пшеводув Люблинского воеводства вблизи польско-украинской границы 15 ноября. В тот день российские захватчики совершили массированную атаку на Украину. К сожалению, было падение ракеты, в результате чего погибли двое мужчин. Впоследствии польские власти отмечали, что, скорее всего, на зерносушилку упала украинская ракета ПВО. Тогда отмечалось, что это несчастный случай.