В Полтаве прогремел взрыв: в Воздушных силах предупреждали об опасности

Российские войска в очередной раз атаковали мирные города Украины. Днем 17 июня под ударом оказалась Полтава.

В Воздушных силах предупреждали о движении ракеты в направлении города. О взрывах в городе сообщили корреспонденты Общественного.

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Что известно о взрыве в Полтаве

В 13:45 в Воздушных силах сообщили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Уже через десять минут появилась информация о движении скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

В 14:07 корреспонденты общественного сообщили о взрыве в Полтаве.

В Полтаве был слышен звук, похожий на взрыв,

– говорится в сообщении.

Сейчас более подробная информация об инциденте отсутствует. К слову, последнее время враг активно начал обстреливать Полтавщину, в частности, город Миргород.

Обстрелы Полтавщины: последние новости

Утром 15 июня российские войска атаковали Миргород в Полтавской области. По информации от мониторинговых каналов, город атаковали ракетами Х-59.

Поздно вечером этого же дня взрывы слышали в Полтаве. Вероятно, по городу ударили "Искандерами". Как сообщил Филипп Пронин, пострадавших, к счастью, нет.

Уже на следующий день, 16 июня, оккупанты снова ударили по Миргороду. Впрочем, неизвестно чем именно был нанесен удар по городу.