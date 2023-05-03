Россия изменила акцент ракетных обстрелов: в разведке Британии рассказали о целях атак оккупантов

Российские военные 28 апреля и 1 мая впервые с начала марта нанесли массированные ракетные удары по Украине. Для своей атаки оккупанты использовали ограниченное количество ракет.

Разведка Британии проанализировала недавние ракетные удары России по Украине. Типы объектов, пораженных российскими ракетами, могут свидетельствовать о смещении России с атак на энергетическую инфраструктуру Украины на удары по военным, промышленным и логистическим объектам.

Смотрите также Россия попала ракетой по дому в Умани: все, что известно о террористическом обстреле

Россия пытается восстановить запас крылатых ракет

В разведке напомнили, что во время двух предварительных обстрелов ракетные удары осуществлялись стратегическими бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160 с использованием ракет Х-101 и Х-555.

В Британии подчеркнули, что во время обоих ударов было использовано меньшее количество ракет, чем во время предыдущих атак. Это, вероятно, свидетельствует о попытках России восстановить запасы крылатых ракет.

"Замеченные типы объектов, пораженных российскими ударами, свидетельствуют о возможном смещении от нацеливания на энергетическую инфраструктуру Украины. Оба последних удара были, вероятно, сосредоточены на украинской военной, промышленной и логистической инфраструктуре", – отмечается в обзоре разведки Британии.

Суммарно при двух ракетных обстрелах россияне использовали 41 ракету, из которых наши силы ПВО сбили 36.

Россию не интересуют человеческие жертвы