Российские правоохранители выяснили причину взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Причиной стал взрыв самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Какие новые подробности взрыва в ресторане в центре Москвы стали известны?

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что в ресторане Balzi Rossi было взорвано самодельное взрывное устройство.

По версии ведомства, бомбу в здание пыталась пронести неизвестная женщина, которую у входа остановил охранник – оба погибли во время взрыва. Третьим погибшим стал один из посетителей.