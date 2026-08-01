1 августа, 23:24
Обновлено - 23:37, 1 августа
В ресторане Balzi Rossi в Москве был подрыв самодельного взрывного устройства: его принесла женщина
Российские правоохранители выяснили причину взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Причиной стал взрыв самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Какие новые подробности взрыва в ресторане в центре Москвы стали известны?
В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что в ресторане Balzi Rossi было взорвано самодельное взрывное устройство.
По версии ведомства, бомбу в здание пыталась пронести неизвестная женщина, которую у входа остановил охранник – оба погибли во время взрыва. Третьим погибшим стал один из посетителей.