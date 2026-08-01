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24 Канал Главные новости В ресторане Balzi Rossi в Москве был подрыв самодельного взрывного устройства: его принесла женщина
1 августа, 23:24
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Обновлено - 23:37, 1 августа

В ресторане Balzi Rossi в Москве был подрыв самодельного взрывного устройства: его принесла женщина

Владислав Кравцов

Российские правоохранители выяснили причину взрыва в ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Причиной стал взрыв самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Какие новые подробности взрыва в ресторане в центре Москвы стали известны?

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что в ресторане Balzi Rossi было взорвано самодельное взрывное устройство.

По версии ведомства, бомбу в здание пыталась пронести неизвестная женщина, которую у входа остановил охранник – оба погибли во время взрыва. Третьим погибшим стал один из посетителей.

 

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