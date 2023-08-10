За час до взрыва собирали деньги на ВСУ: жертвами удара по Запорожью стали две музыкантши
Жертвами ракетного удара России по Запорожью 9 августа стали две молодые музыкантши. За час до прилета в Запорожье они собирали средства на ВСУ.
Жертвами российского террора стали Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Всего российская атака на Запорожье унесла жизни трех человек.
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В сети опубликовали видео последнего выступления музыкантш
"Еще вчера они вместе пели и играли для людей, а уже сегодня никого из них нет. Российская ракета беспощадно забрала их голос, их жизнь и вместе с этим частичку души каждого из нас", – написала Виктория Кныш, участница группы Матвеевский сельский центр культуры и досуга.
По словам Виктории Кныш, девушки играли на всех праздниках культурного центра.
Все помнят Светлану и Кристину как вдохновенных и улыбающихся девочек. Их прекрасные голоса и песни слышала вся Украина. Они играли на всех наших праздниках и дарили всем заряженное и хорошее настроение,
– говорится в сообщении.
Кныш рассказала, что путь девушек начался с сольных выступлений Кристины и игры Светланы в группе "Диамант". После этого они начали играть вместе, образовав дуэт Similar girls и стали участницами кавер-группы Gems.
"Девушки верили в яркую и мирную жизнь под украинским флагом. Верили в победу, приближали ее своими собственными силами. Поэтому сейчас мы должны сделать это за них. Пусть их души покоятся с миром. Мы будем помнить вас. Никогда не простим россиянам эти жертвы и страдания. Выражаем искренние соболезнования родным и знакомым", – отметила Кныш.
В сети опубликовали видео, вероятно, последнего выступления девушек. Телеграм-канал "СВОЇ | Кривий Ріг" пишет, что за час до ракетного удара девушки собирали деньги на ВСУ
Перед ракетным ударом девушки собирали на ВСУ: смотрите видео
Что известно о ракетном терроре в Запорожье
- Вечером 9 августа россияне атаковали жилой квартал Запорожья. В результате обстрела враг разрушил храм Святых апостолов Петра и Павла и торговые точки.
- Также взрывная волна выбила стекла в многоэтажках, а на территории храма возник пожар.
- Российский снаряд забрал жизни 43-летнего мужчины и девушек 19 и 21 лет. Кроме того, еще девять человек травмированы, среди них 11-месячный ребенок.
- Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что одного человека, считавшегося погибшим, удалось реанимировать.
- Первые кадры после обстрела Запорожья опубликовал президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что оккупанты получат ответ за свой террор на передовой.