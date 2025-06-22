Удар по тренировочному полигону ВСУ: стало известно количество жертв и пострадавших
- 22 июня враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ, погибли 3 человека, еще 11 – ранены.
- Пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь, на месте происшествия работают правоохранители.
В воскресенье, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины. Всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную помощь в медицинских учреждениях.
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Что известно об атаке
На пострадавшем полигоне проводили занятия с военнослужащими. Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.
Однако, к сожалению, по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.
Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих,
– говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия. На месте также работают правоохранители.
Одновременно приняты дополнительные меры для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае повторных ракетных и воздушных ударов врага.
Удар по расположению подразделения ВСУ 1 июня
Напомним, Россия неоднократно атаковала тренировочные полигоны в Украине. В частности, 1 июня оккупанты ударили по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск.
Тогда в результате действий врага погибли 12 человек, еще 60 - пострадали. По предварительным данным, Россия запустила ракету типа "Искандер".
Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях,
– говорилось в заявлении ВСУ.
Из-за инцидента подал в отставку командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий, впоследствии вместо него был назначен Геннадий Шаповалов.