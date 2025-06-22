Удар по тренировочному полигону ВСУ: стало известно количество жертв и пострадавших

В воскресенье, 22 июня, враг нанес ракетный удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины. Всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую квалифицированную помощь в медицинских учреждениях.

Смотрите также Перспективы контрнаступления, мобилизация и успехи на Сумщине: главное из заявлений Сырского СМИ

Что известно об атаке

На пострадавшем полигоне проводили занятия с военнослужащими. Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава.

Однако, к сожалению, по состоянию на 17:27 известно о 3 погибших и 11 раненых.

Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих,

– говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия в Командовании Сухопутных войск создана специальная комиссия. На месте также работают правоохранители.

Одновременно приняты дополнительные меры для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в случае повторных ракетных и воздушных ударов врага.

Удар по расположению подразделения ВСУ 1 июня

Напомним, Россия неоднократно атаковала тренировочные полигоны в Украине. В частности, 1 июня оккупанты ударили по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск.

Тогда в результате действий врага погибли 12 человек, еще 60 - пострадали. По предварительным данным, Россия запустила ракету типа "Искандер".

Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях,

– говорилось в заявлении ВСУ.

Из-за инцидента подал в отставку командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий, впоследствии вместо него был назначен Геннадий Шаповалов.