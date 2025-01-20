В Киеве и ряде областей была воздушная тревога: на Черниговщине раздавались взрывы

Утром 20 января по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно об угрозе пусков баллистики.

Около половины двенадцатого почти по всей Украине, кроме западных областей, известили об угрозе баллистики, передает 24 Канал.

Смотрите также Нужна лишь одна вещь от партнеров, чтобы защитить Украину от российских баллистических ударов



Россия бьет ракетами

В 11:45 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Миргорода.

В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Направляйтесь в укрытие!,

– обратился к киевлянам руководителя КОВА Тимур Ткаченко в 11:49.

Позже стало известно и об управляемой авиационной ракете, которая следовала через Сумщину в направлении Черниговской области. Через несколько минут на Черниговщине раздались взрывы.

В 11:57 Воздушные силы призвали жителей Полтавы немедленно пройти в укрытие. Мониторы написали, что в направлении города с севера летит ракета.

После 12:15 начались отбои.

Карта воздушной тревоги: где существует опасность

К слову, днем ​​19 января Россия начала атаку дронами. Она завершилась только после 5 утра 20 января. Известно, что враг запустил 141 беспилотник. 93 из них были сбиты. 47 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны, два из них вернулись в Россию.

Отметим, что 22 дрона были сбиты в небе над Сумщиной.