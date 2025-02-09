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9 февраля, 18:30
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В ряде областей – воздушная тревога: есть угроза применения баллистики

Владислав Кравцов

В ряде областей Украины вечером 9 февраля прозвучала воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики со стороны врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

18:34, 09 февраля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

18:29, 09 февраля

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения Винницкая, Черниговская, Черкасская, Кировоградская области.