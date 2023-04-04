США могут применить план "Б" против России: арест журналиста WSJ станет триггером

В апреле 2023 года поочередно право председательствовать в Совете Безопасности ООН получила страна-агрессорка Россия. Символично это неприятно, однако не имеет большого значения, ведь Редбез ныне фактически ничего не решающий орган.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что несмотря на то, что до сих пор мировое сообщество не было готово к эскалации, могут быть определенные триггеры, которые подтолкнут его к этому.

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Шейтельман отметил, что ни у кого нет инструментов, чтобы помешать России председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение апреля.

Все понимают, что такое ООН, все понимают ее недостатки. Все решения в пользу Украины вынесены не Советом Безопасности, а Генеральной Ассамблеей. Она сегодня рабочий орган, а Совбез – орган, сегодня не работающий в принципе,

– подчеркнул спикер.

"Триггер для США"

По словам эксперта, разгонять Совбез ни у кого намерений нет, да и толку от этого будет немного. Однако жаль, что члены до сих пор не готовы к эскалации и вступлению в войну на стороне Украины.

Мне кажется, что арест журналиста The Wall Street Journal может стать триггером для Америки серьезно отнестись к этой ситуации, серьезно применить план "Б",

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что план "А" был остановить Россию и не допустить оккупации Украины, а план "Б" может быть в уничтожении России.

К тому же, то, что сейчас все журналисты и медиа призвали выслать всех россиян из Америки, в том числе и посла – это важный шаг. Ведь подобные американские издания оказывают большое влияние на политику.

Шейтельман прокомментировал арест американского журналиста в России: смотреть видео

Что известно об аресте американского журналиста