У России есть несколько Bayraktar: беспилотники заметили на базе "Вагнера" в Африке
На российской базе заметили БПЛА турецкого производства. Ранее сообщалось, что страна-агрессорка купила два Bayraktar, однако сейчас их больше.
Российские СМИ сообщают, что на военной базе ПИК "Вагнера" в африканском Мали заметили три ударных беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2. Они стоят на базе в аэропорту Севаре. 24 Канал.
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Сейчас эта база контролируется миноборонами России
В сеть попали снимки беспилотников, стоящих на базе недалеко от города Мопти. Источники российского издания The Insider среди бывших вагнеровцев сообщают, что базу сейчас контролируют представители минобороны России.
Турецкие беспилотники на базе Вагнера/ Фото The Insider
Нахождение Bayraktar TB2 в Мали не было секретом. Местные медиа сообщали об этом еще в прошлом году, но указывалось, что страна купила два беспилотника.
На фото видно, что в Мали их больше. Россияне, вероятно, имеют прямой доступ к ним.
Новости России: основное
В Ростове-на-Дону ночью сбили беспилотник. Это произошло в 150 метрах от штаба Южного военного округа, где командуют оккупационными войсками в Украине. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что дрон якобы сбили силы противовоздушной обороны около 3 часов ночи.
Минобороны решило продолжить дело погибшего основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина. там предлагают наравне с другими гражданами отправлять на войну в Украину заключенных. Следует отметить, что жителей российских тюрьм вербуют на войну еще с 2022 года. Тогда этим сначала занимался Пригожин, а затем и Минобороны лично.
- В России ситуация относительно добычи и экспорта нефти совсем плоха. Даже несмотря на уменьшение продаж, страна-агрессор не может удовлетворить собственные потребности.