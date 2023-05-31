Армия России "засохнет" и не сможет двигаться: НПЗ врага под прицелом "хлопка"

Который день в России неспокойно, там сообщают о хлопке на нефтеобъектах и железных дорогах, атаке дронов на Московскую область и другие регионы. Неизвестно, какие силы сейчас работают на территории России по уничтожению ее военного потенциала, однако работают они достаточно эффективно, помогая украинскому контрнаступлению.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, какие проблемы на фронте врагу доставит недавний "хлопок" на территории России.

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"Это растягивание линии фронта, чем дальше – тем лучше. Растягивание внимания военно-политического руководства России и российской армии. Чем дальше на север атаки будут происходить по военным объектам, тем лучше, ведь россиянам придется все дальше от линии фронта перебрасывать войска и ЗРК", – прокомментировал Свитан.

Горючее врага под угрозой

Тревожно россиянам и на юге. Сначала хлопок прилетал на временно оккупированные украинские территории, а затем добрался и до российских регионов. Все начиналось с Севастопольской бухты, а теперь СМИ сообщают о попадании на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, затем в Ильском НПЗ, расположенном в Краснодарском крае.

Это те заводы, которые производят топливо для армии окупантов.

Если уничтожить топливо, армия засохнет через некоторое время, через 1-2 недели в армии закончатся боевые запасы. Поэтому самый оптимальный вариант перед началом горячей фазы контрнаступления работать именно по топливным объектам, НПЗ – это легитимная военная цель,

– добавил полковник в запасе.

По официальной версии украинского Генштаба ответственность за взрывы на территории России на себя берут оппозиционные силы и партизаны. В частности, представители регионов, национальных меньшинств, уже начали задумываться об освобождении от путинского режима. Возможно, это сами те знаменитые "отряды боевых бурят".

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