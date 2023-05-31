Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, какие проблемы на фронте врагу доставит недавний "хлопок" на территории России.

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"Это растягивание линии фронта, чем дальше – тем лучше. Растягивание внимания военно-политического руководства России и российской армии. Чем дальше на север атаки будут происходить по военным объектам, тем лучше, ведь россиянам придется все дальше от линии фронта перебрасывать войска и ЗРК", – прокомментировал Свитан.

Горючее врага под угрозой

Тревожно россиянам и на юге. Сначала хлопок прилетал на временно оккупированные украинские территории, а затем добрался и до российских регионов. Все начиналось с Севастопольской бухты, а теперь СМИ сообщают о попадании на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, затем в Ильском НПЗ, расположенном в Краснодарском крае.

Это те заводы, которые производят топливо для армии окупантов.

Если уничтожить топливо, армия засохнет через некоторое время, через 1-2 недели в армии закончатся боевые запасы. Поэтому самый оптимальный вариант перед началом горячей фазы контрнаступления работать именно по топливным объектам, НПЗ – это легитимная военная цель,

– добавил полковник в запасе.

По официальной версии украинского Генштаба ответственность за взрывы на территории России на себя берут оппозиционные силы и партизаны. В частности, представители регионов, национальных меньшинств, уже начали задумываться об освобождении от путинского режима. Возможно, это сами те знаменитые "отряды боевых бурят".

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