Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, какие проблемы на фронте врагу доставит недавний "хлопок" на территории России.
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"Это растягивание линии фронта, чем дальше – тем лучше. Растягивание внимания военно-политического руководства России и российской армии. Чем дальше на север атаки будут происходить по военным объектам, тем лучше, ведь россиянам придется все дальше от линии фронта перебрасывать войска и ЗРК", – прокомментировал Свитан.
Горючее врага под угрозой
Тревожно россиянам и на юге. Сначала хлопок прилетал на временно оккупированные украинские территории, а затем добрался и до российских регионов. Все начиналось с Севастопольской бухты, а теперь СМИ сообщают о попадании на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, затем в Ильском НПЗ, расположенном в Краснодарском крае.
Это те заводы, которые производят топливо для армии окупантов.
Если уничтожить топливо, армия засохнет через некоторое время, через 1-2 недели в армии закончатся боевые запасы. Поэтому самый оптимальный вариант перед началом горячей фазы контрнаступления работать именно по топливным объектам, НПЗ – это легитимная военная цель,
– добавил полковник в запасе.
По официальной версии украинского Генштаба ответственность за взрывы на территории России на себя берут оппозиционные силы и партизаны. В частности, представители регионов, национальных меньшинств, уже начали задумываться об освобождении от путинского режима. Возможно, это сами те знаменитые "отряды боевых бурят".
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В России что ни день – то хлопок
- 30 мая россияне не на шутку испугались, ведь Московскую область атаковали дроны. Сообщалось о повреждениях жилых домов. Дроны летели на элитные районы Подмосковья, некоторые из них якобы сбили ПВО.
- Днем ранее в Белгородской области в городе Шебекино был, как говорят местные жители, наибольший обстрел с начала войны. На местах попаданий разгорелся пожар.
- 27 мая в Шебекино тоже было неспокойно. Тогда в результате попаданий вспыхнуло предприятие, электроподстанция и повреждения получила линия электропередач.