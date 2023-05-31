Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він пояснив, яких проблем на фронті ворогові завдасть нещодавня "бавовна" на території Росії.

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"Це розтягування лінії фронту, чим далі – тим краще. Розтягування уваги військово-політичного керівництва Росії і російської армії. Що далі на північ атаки будуть відбуватися по військових об'єктах, тим краще, адже росіянам доведеться все далі від лінії фронту перекидати війська та ЗРК", – прокоментував Світан.

Паливо ворога під загрозою

Тривожно росіянам і на півдні. Спочатку бавовна прилітала на тимчасово окуповані українські території, а згодом дісталась і до російських регіонів. Все починалося із Севастопольської бухти, а тепер ЗМІ повідомляють про влучання на Афіпському нафтопереробному заводі, потім у Ільському НПЗ, що у Краснодарському краї.

Це самі ті заводи, які виробляють паливо для армії окупантів.

Якщо знищити паливо, армія засохне через певний час, через 1 – 2 тижні в армії закінчаться бойові запаси. Тому найоптимальніший варіант перед початком гарячої фази контрнаступу працювати саме по паливних об'єктах, НПЗ – це легітимна військова ціль,

– додав полковник в запасі.

За офіційною версією українського Генштабу, відповідальність за вибухи на території Росії на себе беруть опозиційні сили та партизани. Зокрема, представники регіонів, національних меншин, які уже почали задумуватися про звільнення від путінського режиму. Можливо, це самі ті славнозвісні "загони бойових бурятів".

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