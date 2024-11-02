Раздаются жалобы: полковник армии Британии ответил, при каких обстоятельствах могут свергнуть Путина
Российские элиты начинают смелее выражать свое недовольство Владимиром Путиным. Дошло до того, что его критикуют уже на российском государственном телевидении, обвиняя в том, что для финансирования войны деньги забирают прежде всего у бедных россиян. Это является положительным фактором.
Такое мнение высказал 24 Каналу полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что россияне постепенно осознают, какие последствия имеет война, развязанная Кремлем в Украине. К слову, в России власти заложили в бюджет на 2025 год на пропаганду рекордную сумму – 137,2 миллиарда рублей.
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Это хорошо
Российская общественность, по мнению полковника в отставке, начинает постепенно понимать, что происходит в Украине и что сотни российских солдат были убиты во время войны.
В определенном смысле это хорошо. Это факт, что 40% российской экономики тратится на оборону. В то же время Россия настолько коррумпирована, что, вероятно, по крайней мере половина этих денег идет не на финансирование производства танков, бомб и пуль, а в карманы российских коррумпированных лидеров,
– предположил он.
На российском государственном телевидении, как отметил Гемиш де Бреттон-Гордон, звучат комментарии и жалобы относительно того, как Путин управляет делами.
Поэтому это хороший показатель того, что на самом деле люди теряют веру в Путина, начиная серьезно сомневаться, что он задумал,
– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.
Он провел параллели с сегодняшним положением вещей России в войне в Украине и с российским вторжением в Афганистан в 1980-х годах. Сегодня, по его мнению, многое в сегодняшней войне происходит по похожей схеме.
Надеюсь, это будет развиваться дальше и заставит Кремль вывести свои войска из Украины, чтобы можно было как можно быстрее прекратить огонь и провести мирные переговоры, которые наверняка хотят в мире все,
– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.
Отметим, что бывший глава британской разведки МИ-6 Ричард Дирлав отметил, что в России отсутствуют малейшие проявления демократии. Соответственно никакие изменения в стране-агрессоре невозможны. И в такой ситуации "каждый следующий лидер будет искать что-то, что было бы более жестоким и разрушительным".