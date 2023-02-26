Воспитание по-русски: мать заставила дочь чистить зубы водой из туалета
Россия продолжает удивлять своими выходками. В Ростовской области мать заставила свою дочь чистить зубы водой из туалета.
Соответствующее видео было опубликовано в российских телеграмм-каналах. Если россияне так воспитывают своих детей, то и не удивительно, что они вырастают варварами, информирует 24 Канал.
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За что наказали ребенка
Горе-мать заставила свою дочь делать утренние процедуры водой из туалета. Самое отвратительное, что россиянка снимала это все на видео, да еще и выложила ролик в сеть.
Причиной такого наказания есть то, что девочка ругалась в интернете. Ее мать это увидела и решила, что туалетная вода – самое лучшее средство от брани.
Как отмечают, полиция уже приступила к проверке по этому делу.
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Как власти России благодарят семьи погибших оккупантов: коротко
- В Ленинградской области родным погибших на войне в Украине ко дню российского защитника отечества подарили пену для бритья и шампунь.
- Также 23 февраля в Дагестане администрация Сергокалинского района вручила семьям погибших оккупантов цветы и торты.
- В свою очередь администрация Владивостока отблагодарила жен погибших российских захватчиков колбасные наборы.
- А 17 февраля в селе Алдан-Маадир семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Второй их сын до сих пор воюет в так называемой "спецоперации", так что вполне вероятно, что скоро семья получит вторую пачку пельменей.