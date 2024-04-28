В России неизвестные сожгли дотла 2 тепловоза: разведка показала момент уничтожения техники
Источник:Главное управление разведки
Украинская разведка показала видео, где видно, как в России горит тепловоз. По данным ГУР, на вражеской территории на днях неизвестные сожгли два тепловоза в Оренбурге и Владикавказе.
Разведчики рассказали, что подобные ситуации у россиян случились с разницей в два дня. Кстати говоря, 27 апреля наши разведчики сообщили, что уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет", поэтому россияне будут меньше бить с С-300.
Смотрите также Украинские хакеры и ГУР атаковали дочернюю компанию российской "МТС",– источники
Что говорят в ГУР о российских тепловозах, которые уже не помогут врагам
В Главном управлении разведки сообщили, что в России сгорели два тепловоза. В частности:
- 28 апреля 2024 года в Оренбурге неизвестные дотла сожгли магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М";
- 26 апреля 2024 года в городе Владикавказ пожар уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".
Ликвидация подвижного состава на железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора,
– объяснили разведчики.
Как сгорел один из российских тепловозов: смотрите видео
Кратко о потерях россиян
- В ГУР рассказали, что наши военные разведчики заметили и атаковали аппаратную связь и новейшую радиолокационную станцию врага "Репейник". Кстати говоря, переносную РЛС "Репейник" враги начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость ориентировочно 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.
- Тревожно оккупантами было ночью против 28 апреля в Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областей. В частности, там раздавалось "хлопок" из-за атаки дронами.
- РосСМИ даже признали, что из-за падения двух беспилотников взорвалась цистерна с бензином объемом около 700 кубических метров.
- Кстати говоря, украинская разведка объясняла, что значительная часть "хлопка" в России – это результат действий российских граждан, которые готовы бороться с внутренней оккупацией, то есть кровавым режимом Путина. Подробнее читайте здесь.