В России неизвестные сожгли дотла 2 тепловоза: разведка показала момент уничтожения техники

Украинская разведка показала видео, где видно, как в России горит тепловоз. По данным ГУР, на вражеской территории на днях неизвестные сожгли два тепловоза в Оренбурге и Владикавказе.

Разведчики рассказали, что подобные ситуации у россиян случились с разницей в два дня. Кстати говоря, 27 апреля наши разведчики сообщили, что уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет", поэтому россияне будут меньше бить с С-300.

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Что говорят в ГУР о российских тепловозах, которые уже не помогут врагам

В Главном управлении разведки сообщили, что в России сгорели два тепловоза. В частности:

28 апреля 2024 года в Оренбурге неизвестные дотла сожгли магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М";

26 апреля 2024 года в городе Владикавказ пожар уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".

Ликвидация подвижного состава на железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора,

– объяснили разведчики.

Как сгорел один из российских тепловозов: смотрите видео

Кратко о потерях россиян