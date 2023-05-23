Добрались даже до Москвы: по всей России начали распространять метки
Источник:Легион "Свобода России"
После событий в Белгородской области партизанское движение в России набирает обороты. В городах государства-агрессора распространяют метки.
Местные партизаны из приграничья оставляют на стенах слова поддержки. В "Легионе России" анонсировали, таким образом россияне показывают, что ждут.
Кстати говоря По-видимому, смирились: в Белгородской области отменили контртеррористическую операцию
Метки с помощью Легиона начинают появляться по всей России, в том числе совсем рядом с гадюшниками единороссов. А мы держим порядок и двигаемся вперед!
– написали на странице Легиона.
Более того, флаг "Легиона России" заметили в Москве. Он развевался в небе, летев на сине-белых шариках.
Среди наиболее распространенных меток – лозунги "За свободу России", флаг и буква "L". Такие отметки нашли в Белгороде, Краснодаре, Астрахани, Волхове, Курске, Воронеже и других городах.
Метка в Астрахани: видео
Метка партизан в Белгороде / Фото "Легиона России"
Знаки партизан в Курске и области / Фото легиона "Свобода России":
Метка в Мурино / Фото легиона "Свобода России"
Флаг в Астрахани / Фото "Легиона России"
Метка в Волхове / Фото "Легиона России"
Метки из других российских городов / Фото "Легиона России":
Какая ситуация в Белгородской области
- Легион "Свобода России" совместно с РДК заявил о начале "освобождения" регионов России от кремлевского режима. Они взяли под контроль села Козинка, Грайворон и Гора-Подол в Белгородской области. Местные власти сообщали о двух раненых мирных жителях.
- В связи с этим, в Белгородской области оккупанты объявили 22 мая о проведение плана "Эдельвейс".
- В Минобороны Украины подчеркнули, что эти события – это внутренний кризис в России.