Летчик-инструктор раскрыл причину крушения бомбардировщика Ту-22М3 в России

15 июня в России разбился сверхзвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3. Авиакатастрофа произошла во время выполнения самолетом планового учебно-тренировочного полета.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что бригада самолетов Ту-22М3 в настоящее время дислоцируется на авиабазе "Белая" в Иркутской области. Упавший бомбардировщик мог взлететь именно с этого российского аэродрома.

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Что случилось с экипажем Ту-22М3, который разбился?

Свитан отметил, что самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, и это могло произойти из-за того, что бомбардировщики уже являются довольно старой техникой.

К слову. В частности, в районе авиабазы "Белая" в Иркутской области Украина провела операцию "Паутина". Она готовилась более 1,5 года в условиях строгой секретности. 1 июня 2025 года 117 украинских FPV-дронов одновременно атаковали аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате операции было поражено 41 вражеский самолет, в частности Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и ДРЛВ А-50. В целом, "Паутина" нанесла россиянам ущерб на сумму более 7 миллиардов долларов.

"Ту-22М3 мог упасть из-за отказа двигателя или системы управления. Однако система управления там дублирована, поэтому все же произошла проблема с двигателем или топливной системой. То есть оба двигателя отказали и экипажу пришлось катапультироваться", – предположил военный эксперт.

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, по его словам, состоит из четырех человек – двое сидят впереди, двое – сзади. Когда с самолетом возникают проблемы, может произойти индивидуальная или принудительное катапультирование.

Какова причина падения Ту-22М3 в Иркутской области: смотрите видео

Командир экипажа может принудительно катапультировать всех членов экипажа. Сначала оператора, затем штурмана, правого пилота, а после них катапультируется сам командир экипажа.

Катапультирование довольно болезненно, ведь происходит на большой скорости. Поэтому у членов экипажа после него мало шансов остаться здоровыми. Особенно во время принудительного катапультирования, когда пилот, штурман или оператор не успевают скомпоноваться. Тогда последствия для здоровья будут очень тяжелыми,

– отметил Роман Свитан.

Летчик-инструктор добавил, что после этой аварии Ту-22М3 на его экипаж можно ставить крест. Даже если кто-то из его состава выжил, состояние здоровья не позволит ему продолжать летать.

Что известно о падении российского самолета Ту-22М3?

Российские пропагандистские паблики сообщили, что 15 июня, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, разбился российский бомбардировщик Ту-22М3. Это произошло возле города Свирск в Иркутской области.

Известно, что экипаж, по всей видимости, успел катапультироваться и выжил. По данным очевидцев, пилоты якобы выпрыгнули из самолета с парашютами.

Что касается самого Ту-22М3, то он упал на берегу реки Ангары. На месте его падения возник крупный пожар. По предварительной информации, причиной катастрофы мог стать отказ двигателя.

В Минобороны России подтвердили падение самолета и отметили, что он выполнял полет без боекомплекта.

Впоследствии появилось видео падения российского бомбардировщика. После этого в соцсетях возникло предположение, что бомбардировщик не сумел набрать высоту после взлета и у него, вероятно, отказали двигатели.