В 250 километрах от Москвы упал беспилотник: у россиян поднялась паника
Пропагандистские СМИ сообщили, что 19 марта в Тульской области упал неизвестный беспилотник. Это примерно в 250 километрах от Москвы.
Беспилотник упал в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель. Пропагандистские СМИ утверждают, что летательный аппарат упал в поле, вдали от жилых домов, передает 24 Канал.
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В России снова жалуются на беспилотники
По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время специалисты якобы устанавливают принадлежность БПЛА.
Также утверждают, что размер беспилотника составляет 290 на 120 сантиметров.
В сети уже начали обсуждать падение неизвестного БПЛА. В частности, сами россияне заметили, что в последнее время в их стране все больше подобных новостей.
Как реагируют россияне на падение беспилотника
Напомним, что 2 марта рядом с поселком Березовский в Тульской области обнаружили воронку от взрыва диаметром около полутора метров. Как сообщала пресс-служба региона, воронка могла появиться в результате падения беспилотника.
В конце февраля – начале марта сообщения о падении беспилотников поступали из разных регионов России, в том числе из Белгородской области, Краснодарского края, Адыгеи, Подмосковья и временно оккупированного Крыма.
Пожар в здании ФСБ в Ростове
- В четверг, 16 сентября, в российском Ростове-на-Дону загорелось здание пограничного управления ФСБ. В сети писали, что перед пожаром слышали звук взрыва.
- По всей вероятности, на месте пожара взрывались боеприпасы. На это указывает, что пожарные просили предоставить бронированные щиты, чтобы защититься от летящих во время взрывов осколков. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров.
- Один из очевидцев пожара рассказал, что при взрыве в пограничном управлении ФСБ вылетели все окна. Россияне, реагируя на пожар, писали в сети, что это, вероятно, теракт. Также оккупанты напуганы тем, что в России произошел очередной "хлопок" и война уже перебирается на их территорию.
- Жертвами пожара, который вспыхнул, вероятно, после взрыва стали четыре человека.